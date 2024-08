O dia dos portugueses nos Jogos: mais ao mar do que à terra

Os Jogos Olímpicos continuam e com eles os portugueses em competição. Esta terça-feira os resultados foram mais favoráveis às modalidades marítimas do que às de atletismo, com excepção de Salomé Afonso que rumará às meias-finais dos 1500 metros.

Cátia Azevedo, atleta dos 400 metros, ficou-se pelas repescagens ao ser quinta na terceira série. A atleta detém o recorde nacional com 50,59 segundos. Contudo, esta terça-feira ficou-se pelos 52,04s. Apesar de ser o seu melhor tempo desta época, o resultado não foi suficiente para avançar para as meias-finais.

Nesta repescagem seriam salvas as melhores atletas das quatro séries e os outros dois melhores tempos. A atleta do Sporting ficou, portanto, com o 38.º lugar, depois do 17.º em Tóquio 2020 e do 31.º no Rio 2016.

"O balanço é positivo. Poderia ter sido melhor em termos de resultados. Não se traduziu em pista o real valor que eu estou a valer e que mereço, mas nem tudo é na pista que se demonstra. Cresci bastante como atleta e como pessoa nestes Jogos Olímpicos, porque tive mesmo que me superar para entrar em pista e alinhar nesta partida", disse citada pela agência Lusa.

Cátia Azevedo confirmou ainda que o ano de aproximação aos Jogos foi complicado, visto que entre Abril e Maio sofreu com uma ruptura no gémeo.

Também Agate de Sousa ficou pelo caminho ao concluir o Grupo A de qualificação em 13.º lugar no salto em comprimento. Depois de um salto nulo, a atleta do Benfica conseguiu a sua melhor marca do dia com 6,34 metros. Ainda assim, ficou longe dos 7,03m que tem como melhor marca pessoal e até mesmo dos 6,59m da francesa Hilary Kptacha, a última apurada para a final.

A atleta de salto em comprimento, a conter lágrimas, explicou que a performance foi condicionada por um "toque no posterior" há cinco dias. "Tentei dizer-me a mim que estou bem", assumiu mas com certezas de que "poderia fazer melhor".

Leandro Ramos, lançador do dardo, também se ficou pelo apuramento para a final, com o 14.º lugar do Grupo A. O atleta de Oliveira do Bairro fez um primeiro lançamento de 75,73 metros, mas fez dois lançamentos nulos. "Não percebo o que aconteceu", disse sobre o momento em que conseguiu apenas um lançamento válido e quase 10 metros abaixo do seu recorde pessoal (84,78m).

"Mas acho que o mais importante para os portugueses perceberem é que sou o único que abriu caminho. Fui o primeiro no Europeu, o primeiro no Mundial, o primeiro nos Jogos, há que respeitar isso. Eu e o meu treinador, Carlos Tribuna, estamos a abrir caminho até às medalhas. Há que ter paciência", disse à Lusa o atleta de 23 anos que garantiu que "há coisas melhores que estão para vir".

Apenas Salomé Afonso redimiu o dia do atletismo português ao conseguir o apuramento directo para as meias-finais dos 1500 metros, sendo quinta classificada na terceira série. Na ronda, apuravam-se directamente as primeiras seis classificadas de cada uma das três séries.

A atleta do Sporting foi quinta com 4m04,42s, batendo a sua melhor marca pessoal (4m06,04s). "Estou extremamente feliz. Estou aqui sem peso nenhum, estou aqui porque conquistei este lugar e vou aqui com uma das melhores sensações, que é desfrutar", disse a atleta que disputará as meias-finais às 19h35 locais, 18h35 de Lisboa, na quinta-feira.

As provas marítimas sorriram mais aos portugueses. A velejadora portuguesa Mafalda Pires de Lima manteve o 14.º lugar na disciplina kite, depois de ter sido nona na única regata disputada esta terça-feira em Marselha, devido às condições de vento.

A atleta conseguiu a sua segunda melhor classificação, apenas superada pelo oitavo lugar conseguido na primeira regata. Após a realização de seis regatas, Mafalda Pires de Lima ocupa a 14.ª posição, com 59 pontos, a 14 do 10.º lugar, o último que dá acesso às meias-finais. Na quarta-feira disputam-se as últimas regatas de qualificação para a fase decisiva na quinta-feira.

Os canoístas portugueses João Ribeiro e Messias Baptista, campeões mundiais em título, qualificaram-se directamente para as meias-finais da prova de K2 500 metros, ao serem segundos classificados da primeira série.

João Ribeiro e Messias Batista cumpriram a prova em 1m28,10s, batidos apenas pelos alemães Jabob Schopf e Max Lemke (1m28,03s), nas eliminatórias em que os dois primeiros seguem para as meias-finais directamente e os restantes para os "quartos". As meias-finais de K2 500 metros estão marcadas para sexta-feira, pelas 11h10 locais (10h10 em Lisboa), tal como a final principal, que se realiza pelas 13h30 (12h30 de Lisboa).

"O nosso objectivo era passar directo, fazer menos uma prova. À tarde, podemos estar a descansar e ver o resto dos adversários a competir", congratulou-se João Ribeiro, em declarações à agência Lusa, na zona mista do Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

"O outro objectivo era ter boas sensações, fazer uma boa prova, para entrar com o pé direito e acho que conseguimos fazer uma boa regata. Perdemos ali por um pouquinho com os alemães, mas as provas de K2 500 são assim. Hoje, perdemos nós, amanhã podemos ganhar, por isso é estar de cabeça erguida e continuar a trabalhar", acrescentou.

Os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa qualificaram-se para a "medal race" da classe 470, ao terminarem a jornada na quinta posição da geral. Em Marselha, a dupla portuguesa foi segunda na sétima regata e oitava na seguinte, com as duas últimas regatas do dia a serem canceladas, somando 49 pontos, numa competição liderada pelos austríacos Lara Vadlau e Lucas Maehr, com 24.

A "medal race" da classe 470 está agendada para quarta-feira, às 15h30 locais (14h30 em Lisboa), com os pontos conquistados na regata decisiva a valerem a dobrar. Neste momento, a dupla portuguesa tem 49 pontos, estando a 14 da terceira posição, ocupada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka. Os segundos classificados são os espanhóis Jordi Xammar Hernandez e Nora Brugman Cabot, com 31.

O calendário português desta terça-feira fecha-se com Fatoumata Diallo, nos 400 metros barreiras, às 19h07.

Na quarta-feira, Portugal também terá uma agenda preenchida. As provas de vela prosseguem, Mafalda Pires de Lima continuará a competir no kite e Carolina João e Diogo Costa na classe 470. Estreia-se o triplo salto em Paris, com Pichardo e Tiago Pereira e também a modalidade de skate na prova de park, com Thomas Augusto. Também na quarta-feira serão as provas de canoagem K1 500 metros feminina e K1 1000 metros masculina, com Teresa Portela e Fernando Pimenta, respectivamente.

Com Lusa.