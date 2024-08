Agate de Sousa falha final do comprimento em Paris

A primeira experiência olímpica de Agate de Sousa só durou uma manhã. Nas qualificações do salto em comprimento, que decorreram nesta terça-feira no Stade de France, a saltadora portuguesa ficou bem longe de um lugar na final.

Agate, que tem como recorde pessoal 7,03m, fez o seu melhor salto nas qualificações à segunda tentativa, um 6,34m que não foi suficiente para a colocar entre as 12 melhores entre os dois grupos.

A saltadora portuguesa entrou no concurso com um salto nulo, provocado por uma chamada muito para lá da zona permitida (21 centímetros), mas conseguiu ter um salto válido na segunda tentativa, que foi o seu melhor dos três. No terceiro salto, a portuguesa não conseguiu melhorar, ficando-se pelos 6,27m.

Estes Jogos de Paris foram uma estreia olímpica para Agate de Sousa, atleta nascida em São Tomé e Príncipe que compete por Portugal desde Maio de 2024. Com as cores portuguesas, já conquistou uma medalha de bronze nos recentes Europeus de atletismo em Roma.