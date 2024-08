Quarta na TV: Desafio Total, Abbott Elementary e a história do amianto

CINEMA

A Marca do Terror

Nos Studios, 21h15

Em 1957, Budd Boetticher adaptou, com guião do seu fiel argumentista Burt Kennedy, um conto de Elmore Leonard, o escritor de westerns e policiais cujo prolífico trabalho viria a voltar ao grande e pequeno ecrã com frequência ao longo das décadas seguintes, de O Comboio das 3 e 10 a Jackie Brown, passando por Jogos Quase Perigosos ou a série Justified. Este western em technicolor foi a primeira adaptação cinematográfica de uma obra de Leonard. Com Randolph Scott como protagonista, centra-se num ex-capataz de um rancho e de uma herdeira que são raptados e alvo de resgate. O resto do elenco compõe-se com Richard Boone, Maureen O’Sullivan e nomes como Henry Silva.

Desafio Total

Star Movies, 22h50

Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), um trabalhador da construção civil na Terra do ano 2084, tem um sonho recorrente de uma viagem a Marte, onde nunca pôs os pés. Para desvendar a origem do misterioso sonho, compra uma viagem virtual ao planeta vermelho a uma empresa que vende implantes de memória. Mas as coisas correm mal e Quaid vê-se catapultado para uma história de agentes secretos e de luta contra o malévolo ditador de Marte. Sonho ou realidade? Um filme cheio de acção de Paul Verhoeven (Instinto Fatal, Robocop) estreado em 1990, cujos espectaculares efeitos visuais lhe valeram, além do facto de ter sido à altura um dos filmes mais caros de sempre, um Óscar especial da Academia. Venceu ainda o Saturn Award de melhor filme de ficção científica. É baseado num conto de Philip K. Dick publicado em 1966, We Can Remember It For You Wholesale. O elenco conta ainda com Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox e Michael Ironside.

SÉRIES

Serviço de Urgência

RTP Memória, 22h37

A RTP Memória anda a passar uma das séries mais marcantes dos anos 1990 – e não é só por ter dado ao mundo o estrelato de George Clooney. Criada (começou como um guião de um filme escrito no início dos anos 1970) pelo prolífico Michael Crichton, que se formou em medicina e trabalhou em hospitais, mas é mais conhecido pela escrita de livros e filmes, de Parque Jurássico a Westworld, durou entre 1994 e 2009. Este é o 19.º episódio da segunda temporada, que foi para o ar originalmente em 1996. Entre as várias histórias contadas do dia-a-dia do Cook County General Hospital, em Chicago, há mudanças de comportamento, filmagens, querelas entre médicos, batalhas de custódia e processos por fraude. Com Anthony Edwards, Sherry Stringfield, Noah Wyle, Julianna Margulies, Gloria Reuben e Eriq La Salle.

Abbott Elementary

Disney+, streaming

Estreia da terceira temporada. Uns meses após ter passado nos Estados Unidos, chega até nós a mais recente leva de episódios da criação cómica de Quinta Brunson, também protagonista, sobre o dia-a-dia de uma escola subfinanciada em Filadélfia. Filmada como um falso documentário, a altamente premiada série, que tem quatro Emmy e três Globos de Ouros, traz uma perspectiva fresca a um formato antigo, o da sitcom. Graças à greve de argumentistas do ano passado, é uma temporada encurtada, com apenas 14 episódios. Tem actores convidados como Bradley Cooper, Keegan-Michael Key, Sabrina Wu, Tatyana Ali, Questlove, Taraji P. Henson ou Michaela Watkins.

DOCUMENTÁRIO

A História Interminável do Amianto

RTP3, 20h

Neste documentário original do canal francês Arte datado de 2022, os realizadores Thomas Dandois e Alexandre Spalaikovitch exploram a história do amianto, um material natural que não arde, é repelente de humidade, pode ser usado tanto em construção quanto em têxtil e, além disto, cuja exposição traz graves consequências para os seres humanos. Mata mais de 250 mil pessoas por ano. Desde os anos 1970 que os perigos são conhecidos, deixou de ser tão usado em construção depois de 1980 e foi banido na União Europeia em 2005, mas ainda há muito amianto no mundo, já que empresas europeias continuam a usá-lo no Sul global.

Heróis Lendários

RTP2, 23h21

Lendas, sejam orais ou venham de livros como a Bíblia, como as da Arca de Noé, o Rei Artur ou a saga dos Nibelungos são o foco desta série documental alemã de 2021 que a RTP já passou no ano passado e volta agora a pôr no ar.