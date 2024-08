Grand Tour, de Miguel Gomes, vai estar no Festival de Nova Iorque em Setembro

Grand Tour, de Miguel Gomes, vai ter estreia norte-americana no contexto do Festival de Cinema de Nova Iorque, que começa a 27 de Setembro, foi nesta terça-feira anunciado. Para a sua 62.ª edição, o festival revelou uma selecção de 32 títulos, entre o que já foi exibido e premiado noutros festivais e nos quais consta o filme que valeu ao português o Prémio de Realização em Maio, em Cannes.

Grand Tour, que o Festival de Nova Iorque descreve como "esplêndido e comovente", chegará à cidade norte-americana depois da estreia comercial nas salas portuguesas, marcada para 19 de Setembro com distribuição assegurada pela Nos. Que, entre os meses de Setembro e Outubro, vai colocar no mercado nacional uma mão cheia de títulos portugueses: Dulcineia, de Artur Serra Araújo, o filme de Gomes, Mãos no Fogo, de Margarida Gil, O Melhor dos Mundos, de Rita Nunes e Os Papéis do Inglês, de Sérgio Graciano.

Foto A distribuição de Grand Tour em Portugal estará a cargo da NOS

A produtora Uma Pedra no Sapato já anunciara em Junho que os direitos de exibição de Grand Tour foram vendidos para 65 países e que a estreia estava assegurada "em praticamente todos os territórios europeus e na maior parte dos países da Eurásia, da América do Norte e América Latina, em várias nações da Ásia e na Oceania".

Protagonizado por Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate, que interpretam dois amantes que percorrem a Ásia no século XIX, o filme também integra esta semana o Festival de Cinema de Melbourne, na Austrália.

Foto A Palma de Ouro de Cannes é outro dos títulos do progama de Nova Iorque: Anora de Sean Baker

No Festival de Nova Iorque, além de Grand Tour, estarão também títulos como Misericórdia, do francês Alain Guiraudie (co-produção portuguesa pela Rosa Filmes), Anora, o filme que valeu ao norte-americano Sean Baker a Palma de Ouro em Cannes, The Seed of the Sacred Fig, do iraniano Mohammad Rasoulof, Prémio Especial do Júri nesse festival, recebido pelo próprio realizador semanas depois de ter fugido do seu país onde arriscava pena de prisão, e Dahomey, da francesa Mati Diop, Urso de Ouro em Berlim.

A abertura caberá a Nickel Boys, de RaMell Ross, a partir do romance Os Rapazes de Nickel, do escritor Colson Whitehead.

Foto Steve McQueen vai estrear em Nova Iorque Blitz Elisabetta Villa/Getty Images for RFF

O espanhol Pedro Almodóvar apresentará em Nova Iorque, depois de estar em concurso na 81.ª edição do Festival de Veneza, The Room Next Door, a sua primeira longa-metragem em inglês, com Julianne Moore e Tilda Swinton. O canadiano David Cronenberg mostrará The Shrouds, outro dos títulos de Cannes. Em estreia mundial, a 14 de Outubro, será a vez do filme de encerramento, Blitz, de Steve McQueen, história de um miúdo de nove anos que a mãe envia para o campo inglês durante o bombardeamento de Londres na Segunda Guerra Mundial.