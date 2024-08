O homem das Flores ainda nos confunde: agora, como antes, é uma questão de tamanho

Se há história que teima em acrescentar capítulos à história da evolução humana é a do homem das Flores — ou Homo floresiensis. Até à descoberta dos seus primeiros fósseis, em 2003, nas Flores (Indonésia), nunca se tinha visto um humano tão pequeno: esses fósseis, com cerca de 60 mil anos, pertenciam a um adulto com 1,06 metros de altura. Mas em duas décadas tudo muda e o fóssil de um osso do braço fragmentado acrescenta mais uma volta à história. Afinal, há 700 mil anos (idade deste osso) este Homo floresiensis mediria ainda menos — apenas um metro, estima-se.

