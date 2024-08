Agosto vai ser quente e seco. Risco de incêndio deve manter-se elevado

Podem registar-se temperaturas 0,25ºC a 3ºC acima do normal para esta altura do ano e alguma precipitação pontual. Risco de incêndio vai ser elevado durante todo o mês.

Prepare-se: o calor veio para ficar. “Tudo indica que vamos ter um mês de Agosto quente, principalmente nas regiões do interior”, diz Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O litoral, à partida, estará “mais ou menos salvaguardado”, graças à nortada e à nebulosidade matinal, que amenizam as temperaturas.

A primeira quinzena de Agosto “será sem chuva ou com precipitação muito pontual”, um cenário normal em Portugal, onde os Verões secos são, por vezes, interrompidos por episódios pontuais e localizados de chuva. “As pessoas que conhecem o litoral norte e centro sabem que isso, durante a manhã, pode acontecer”, afirma a meteorologista. No interior, as trovoadas de Verão também são características desta estação e a meteorologista relembra que podem registar-se episódios desse género, ainda que pontuais.

Nas temperaturas prevê-se uma anomalia positiva em todo o território nacional, o que significa que se podem registar temperaturas 0,25ºC a 3ºC acima do normal para esta altura do ano. No próximo fim-de-semana, em algumas zonas do interior, as temperaturas vão rondar os 40ºC.

A informação para a segunda quinzena é mais incerta, até porque as previsões se baseiam em probabilidades. Quanto mais distante estiver do dia em que foi feita a análise, mais incerta será a previsão. Não é possível avaliar se a precipitação será mais ou menos elevada do que em alturas homólogas de anos anteriores, mas lê-se no relatório mensal do IPMA que “não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo”. Pode haver chuviscos e trovoadas, mas nada é certo; é preciso estar atento às previsões nos dias mais próximos. Importa ressalvar que, ainda assim, não se está “a falar de uma sequência de dias seguidos, sempre a chover”.

A temperatura é mais previsível do que a precipitação. É possível perceber que, entre os dias 19 de Agosto e 1 de Setembro, ao que tudo indica, a temperatura vai estar dentro de valores normais e por vezes, no interior, um pouco acima dos homólogos em anos anteriores.

Estes factores — calor, tempo seco e valores baixos de humidade relativa — resultam num risco de incêndio de muito elevado a máximo, em particular nas regiões do interior norte e centro e na região do Algarve, explica Ângela Lourenço. É o que se tem verificado nos últimos dias. A continuar assim, a tendência e perigo de incêndio rural manter-se-ão ao longo do mês.