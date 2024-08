Na 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, os alunos não se saíram tão bem como na 1.ª. Regra geral, os resultados pioraram, já que em 18 das 24 disciplinas com inscritos na segunda chamada destas provas as médias foram inferiores. Nas restantes, as médias subiram em algumas disciplinas com poucos inscritos. A subida mais representativa foi na disciplina de Inglês, onde os alunos conseguiram obter, em média, mais um valor, alcançando os 15,1.

