Em dois meses, SNS transferiu 42 grávidas para maternidades privadas

Entre Junho e os primeiros dias de Agosto, os hospitais públicos da Área Metropolitana de Lisboa encaminharam 42 grávidas para os hospitais privados com quem o SNS tem protocolo – CUF Descobertas, Luz Saúde Lisboa e Lusíadas Lisboa –, segundo um balanço feito pelo INEM ao PÚBLICO. No último fim-de-semana, segundo dados da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), “nasceram nas maternidades de Lisboa e Vale do Tejo um total de 146 bebés, com uma média de 73 nascimento em cada dia”.

