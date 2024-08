Condutor de TVDE que terá abusado de cliente que adormeceu no banco de trás fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira que deteve um condutor de TVDE, "cidadão estrangeiro, de 26 anos", que terá abusado sexualmente de uma cliente que adormecera na parte de trás da viatura. O suspeito, que está indiciado por um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, já foi interrogado por um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa: a prisão preventiva.

"Os factos tiveram lugar na noite de 27 para 28 de Julho, na viatura conduzida pelo suspeito, na sequência da contratação, por parte da vítima, de um serviço de transporte. Aproveitando o facto de a vítima ter adormecido na parte detrás da viatura e se encontrar sozinha, o suspeito praticou, sobre esta, actos sexuais de relevo", lê-se no comunicado da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

A nota dá ainda conta que com o apoio científico do Laboratório de Polícia Científica foi possível recolher "fortes elementos indiciários, que permitiram a identificação, localização e detenção do agressor".

A Judiciária salienta ainda "a efectiva colaboração, por parte da plataforma de transporte, em termos de rápida disponibilização de registos e informação".

Segundo o último Relatório Anual de Segurança Interna, foram detidos, no ano passado, 17 suspeitos de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, todos do sexo masculino. Em 2023, no universo de crimes contra a autodeterminação sexual, o abuso sexual de pessoa incapaz de resistência representou 5% do total dos inquéritos iniciados, num rol onde se destacou o abuso sexual de crianças (39,5%) e a violação (20%).

Em final de Junho passado, segundo dados disponibilizados ao PÚBLICO pelo Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), existiam​ 69.814 condutores habilitados a guiar um TVDE (transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados via plataforma electrónica) em Portugal.

De acordo com as informações do IMT, desde 2018, ano da legalização do sector, até final de Junho deste ano, foram emitidos 78.965 certificados de motorista de TVDE, tendo nesse período caducado 9151 certificados.