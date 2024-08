Sondagens apontam Guterres e Passos como favoritos para Belém

Nas sondagens da Intercampus para as presidenciais, Guterres reuniu uma média de 15,26% das intenções de voto. À direita, Passos Coelho está à frente com uma média de 14,3%.

No último ano e meio, António Guterres tem-se mantido como o nome mais bem colocado nas sondagens para as eleições presidenciais de 2026, seguido pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Com a saída de António Costa do leque de presidenciáveis, Guterres destacou-se como o potencial candidato da área política à esquerda com mais apoio dos inquiridos, seguido – a distância considerável – por Ana Gomes e Catarina Martins. À direita, Passos Coelho está à frente de nomes como André Ventura e Luís Marques Mendes. No "centro pragmático" que, em entrevista ao Expresso, assumiu ocupar, Gouveia e Melo continua a ser um nome consistentemente apoiado pelos portugueses, mas aquém das intenções de voto recolhidas por Guterres, Passos e até Ventura.