Médio Oriente: Duas ou três notas sobre o parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça

Vinte anos depois de se ter pronunciado sobre a construção de um muro no território palestiniano ocupado, o Tribunal Internacional de Justiça proferiu um parecer consultivo sobre as “consequências jurídicas resultantes das políticas e práticas de Israel no território palestiniano ocupado, incluindo Jerusalém Oriental”. Ao longo de mais de 70 páginas, e erigida sobre alargado consenso entre juízes, a decisão (não vinculativa) adotada no Palácio da Paz, embora pouco surpreendente, não deixa de ter capital importância: a ocupação israelita daquele território palestiniano viola diversas normas de direito internacional, devendo cessar o mais rapidamente possível.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt