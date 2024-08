Venezuela: González pede às Forças Armadas e polícias que se coloquem ao lado do povo

Edmundo González Urrutia autoproclamou-se “Presidente eleito da Venezuela” e lançou um “apelo à consciência” das Forças Armadas e polícias para que se coloquem “ao lado do povo e das suas próprias famílias” e actuem para “impedir as acções de grupos organizados pela cúpula madurista, uma combinação de esquadrões militares, policiais e de grupos armados à margem do Estado que golpeiam, torturam e também assassinam com o amparo do poder maligno que representam”.

