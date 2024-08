Primeira-ministra do Bangladesh demite-se e foge do país

Sheikh Hasina era primeira-ministra desde 2009, tendo fugido do país esta manhã devido ao intensificar dos protestos em Daca.

A primeira-ministra do Bangladesh Sheikh Hasina demitiu-se do cargo e fugiu do país, devido ao intensificar dos protestos contra o governo que começaram devido à tentativa de reposição das quotas na função pública para veteranos da guerra da independência e os seus descendentes.

Desde o início de Julho já morreram quase 300 pessoas durante os protestos. Grupos de estudantes convocaram uma marcha até Daca para esta segunda-feira. Domingo foi um dos dias mais mortíferos desde o início dos protestos com o governo a decretar recolher obrigatório e a cortar vários serviços de Internet.