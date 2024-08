Kamala Harris reduz escolha para vice-presidente a dois finalistas

Candidata democrata prestes a anunciar o parceiro na corrida, com a Reuters a avançar que a escolha será entre Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, e Tim Walz, governador do Minnesota.

A candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, reduziu a selecção do candidato a vice-presidente a dois finalistas, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz, avança a agência Reuters, citando três fontes com conhecimento do assunto.

Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, deverá anunciar a sua escolha nesta terça-feira, antes da sua primeira aparição pública com o seu companheiro de candidatura, à noite, na Universidade de Temple, em Filadélfia.

Não ficou claro se uma decisão final foi tomada, disseram as mesmas fontes à Reuters. O comício em Filadélfia dará início a uma digressão de cinco dias em sete cidades nos Estados que irão provavelmente decidir as eleições de 5 de Novembro.

A especulação em relação à escolha de Harris centrou-se em seis homens no total - quatro governadores, um senador e um membro da administração Biden.

Kamala Harris deu por terminado o seu processo de selecção com entrevistas a três dos principais candidatos - Walz, Shapiro e o senador americano Mark Kelly, do Arizona - na sua residência oficial, no Observatório Naval, no domingo, disseram as fontes.

Kelly causou polémica no domingo à noite quando publicou na rede social X “Agora, a minha missão é servir os eleitores do Arizona”, o que foi interpretado como um sinal de que já não estava na corrida. O senador apagou depois a publicação e substituiu-a por “Aprendi que quando o teu país te pede para servir, tu respondes sempre à chamada”.

O porta-voz do senador tentou acalmar a especulação em torno da publicação, dizendo: “Um senador do Arizona a tweetar sobre ser um senador do Arizona não é notícia!”

Os candidatos serão informados nesta segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã se foram escolhidos, acrescentaram as mesmas fontes. A campanha de Harris estará a planear um anúncio nas redes sociais para apresentar a dupla democrática, disseram à Reuters funcionários da campanha familiarizados com o procedimento.

A vice-presidente dos EUA reuniu-se na sexta-feira com o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, durante hora e meia, tendo também falado remotamente com os restantes candidatos. O governador do Kentucky, Andy Beshear, e o governador de Illinois, J.B. Pritzker, eram os outros candidatos em disputa para o cargo.

A busca de Kamala Harris pelo candidato a vice-presidente começou a sério há duas semanas, pouco depois de o Presidente Joe Biden se ter retirado da corrida.

A escolha do parceiro é uma das decisões mais importantes da carreira política de Harris, que está a preparar apressadamente uma campanha para desafiar o candidato republicano Donald Trump e o senador americano J.D. Vance, o candidato republicano a vice-presidente nas eleições de 5 de Novembro. Vance também fará uma intervenção de campanha em Filadélfia nesta terça-feira.

A lista de Harris incluía apenas homens brancos com um historial de conquista de eleitores rurais, brancos ou independentes.

Durante o fim-de-semana, Harris reuniu-se com a sua equipa de avaliação, que inclui o antigo procurador-geral Eric Holder, cuja firma de advogados Covington & Burling LLP analisou as finanças e os antecedentes dos potenciais candidatos. Holder e seu escritório fizeram apresentações detalhadas sobre cada um dos finalistas, de acordo com várias fontes familiarizadas com o processo.

Harris está a ponderar a decisão com o seu marido, Doug Emhoff, o cunhado Tony West e um pequeno círculo de assessores e conselheiros, disseram as mesmas fontes.

Sete cidades em cinco dias

Na sua digressão pelos chamados “swing states”, Harris e o seu candidato a vice-presidente visitarão sete cidades em cinco dias: Filadélfia, Pensilvânia; Eau Claire, Wisconsin; Detroit, Michigan; Durham, Carolina do Norte; Savannah, Georgia; Phoenix, Arizona; e Las Vegas, Nevada, disse à Reuters um funcionário da campanha, que pediu para não ser identificado.

No fim-de-semana, a campanha de Kamala Harris lançou um programa para persuadir os eleitores do Partido Republicano a apoiarem a candidata democrata e apresentou apoios de alguns republicanos, incluindo os ex-funcionários da Casa Branca de Trump Stephanie Grisham e Olivia Troye.

O programa - chamado Republicans for Harris - realiza esta segunda-feira eventos de lançamento nos estados do Arizona, Carolina do Norte e Pensilvânia.

Kamala Harris conseguiu também esta segunda-feira mais um apoio sindical, com o sindicato dos trabalhadores da hotelaria a elogiá-la por ter um longo historial de apoio aos trabalhadores sindicalizados.