Kalaf Epalanga: “O que me tem ensinado a ser homem é a paternidade”

Nascido na cidade angolana de Benguela, Kalaf Epalanga ganhou notoriedade com os Buraka Som Sistema, mas é também cronista, poeta e escritor. Veio para Portugal estudar aos 17 anos e vive actualmente na Alemanha, em Berlim.

Neste último episódio da segunda temporada do podcast, partilha como foi crescer rapaz em Angola, sob a ameaça permanente da recruta para a guerra civil que então assolava o país. Apesar deste contexto e de um pai maioritariamente ausente, assegura que teve uma infância feliz.

Explica que, embora tenha crescido numa cultura em que “os rapazes são educados desde o início para assumir a liderança, na família e na sociedade” não tem hoje dúvidas de que “quando um homem se dá ao trabalho de se desconstruir, geralmente saem coisas boas”, já que “aprende um pouco mais sobre si e sobre o mundo que está em seu redor”.

Tem três filhos - dois rapazes e uma rapariga - e considera que é sobretudo a paternidade que lhe tem ensinado a ser homem. Tem aprendido que, mais do que ser provedor e protector, o importante é estar presente e munir os filhos de ferramentas como a curiosidade, a busca pelo conhecimento e a capacidade de olhar o mundo com um olhar crítico.

