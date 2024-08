Adele interrompe concerto em Munique para tirar a saia ensopada do vestido

Nem a chuva abrandou Adele na noite de estreia dos concertos em Munique, na Alemanha. Mas se a artista não se deixou afectar pelas condições meteorológicas, o mesmo não se pode dizer sobre o seu vestido. O espectáculo de sexta-feira foi interrompido para que conseguisse retirar a longa saia com cauda que ficou encharcada. No dia seguinte, interrompeu novamente o concerto para 80 mil espectadores para ver os Jogos Olímpicos.

“Infelizmente tenho de tirar esta linda cauda porque está encharcada e pesada”, disse a artista enquanto a equipa se aproximava dela para retirar a peça que pingava água. O momento foi captado para as redes sociais com Adele a narrar. “Pelo menos não são trovões e relâmpagos. Recebi uma actualização da meteorologia que dizia que não ia chover na altura do espectáculo, por isso deixei-me usar este vestido com uma cauda enorme”, contou.

Um dos espectadores que partilhou o vídeo no TikTok relata que “Adele basicamente limpou o chão do palco inteiro com a cauda”, de tal maneira que “mal conseguia subir as escadas e tiveram de remover” a saia.

O vestido em questão, utilizado para a estreia da residência de Verão em Munique, foi desenhado para a artista pelo atelier de alta-costura da Dior. “Adele usou um vestido moiré azul-escuro Dior Haute Couture com um cinto a combinar e uma sobreposição de saia comprida forrada em moiré rosa-claro [padrão que cria ilusão de óptica]”, anuncia a casa de luxo francesa nesta segunda-feira, sem mencionar o insólito.

A peça parece ter secado a tempo da segunda noite de espectáculo. No sábado, a meteorologia deu tréguas, mas o concerto também foi interrompido, desta feita para ser transmitida a final dos 100 metros de atletismo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Adele cantou uma versão mais curta de Turning tables para depois aplaudir a velocista Julien Alfred de Santa Lucia, que se consagrou como a mulher mais rápida do planeta.

Durante o primeiro fim-de-semana de concertos, Adele emocionou-se ao cantar Someone like you. “Esta canção mudou a minha vida. Por alguma razão estou a sentir-me especialmente comovida com esta canção esta noite. Mais do que o habitual. Obrigada”, declarou na sexta-feira.

Os concertos de Adele prolongam-se durante os fins-de-semana de Agosto numa arena construída propositadamente para a artista em Munique, na Alemanha. São dez espectáculos e espera-se que estreie um vestido diferente em cada fim-de-semana. No The Colosseum no Caesars Palace, em Las Vegas, onde tem feito residência artística nos últimos três anos, já usou dezenas de vestidos de casas de moda como a Schiaparelli, Carolina Herrera, Oscar de La Renta, Giorgio Armani ou Valentino ─ todas diferentes versões de um vestido preto.

Depois dos concertos em Munique, Adele regressa a Las Vegas até Novembro, antes de fazer uma pausa na carreira para se dedicar a “outros projectos criativos”.