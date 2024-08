De norte a sul: as festas populares a não perder neste Verão

Durante os meses quentes, Portugal transforma-se num palco de celebrações, onde a música, a gastronomia e a tradição se encontram em praças e ruas de norte a sul.

Há bailaricos, cerveja para brindar e também autênticas viagens no tempo. Neste episódio especial, ouvimos Ruben Martins, uma das vozes do P24, que desta vez nos vai guiar pelos arraiais mais emblemáticos e pelas festas que não pode perder nesta estação.

Ao longo do mês de Agosto, o P24 vai mergulhar nos temas do Ípsilon, o suplemento de cultura do PÚBLICO, e da Fugas, com um foco especial em viagens e gastronomia.

