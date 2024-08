Jardins do Palácio de Queluz abrem a passeio nocturno para observar morcegos

O Palácio Nacional de Queluz vai abrir os jardins a um passeio nocturno guiado para observar o voo irrequieto dos morcegos e “conhecer melhor estas fascinantes criaturas de hábitos nocturnos”.

O passeio integra a Noite Internacional dos Morcegos, a 23 de Agosto, “uma iniciativa anual que pretende levar o mundo destes mamíferos voadores ao grande público, desfazendo mitos e sensibilizando para a importância da sua preservação”, lê-se em comunicado.

Mais conhecidos pela sua “faceta glamorosa”, concebidos “para o lazer e todo o tipo de entretenimento da corte de D. Maria I”, os jardins do Palácio de Queluz são também “um espaço natural que alberga várias espécies de fauna e de flora”, incluindo os morcegos que, neste “oásis de tranquilidade no meio do bulício da cidade”, encontram alimento e refúgio.

Foto Os jardins do Palácio Nacional de Queluz dão refúgio e alimento aos morcegos Luís Ferreira

A partir das 19h30 do dia 23, uma sexta-feira, os participantes serão “desafiados a procurar os morcegos que sobrevoam os jardins reais a partir do pôr do Sol”, por entre “sebes de buxo, árvores, estátuas e lagos”. Sempre na companhia do biólogo Mário Carmo, que irá guiar os visitantes pelos detalhes sobre estes animais, incluindo "de que espécies são, como vivem, como caçam e por que motivo são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas”.

“Será também uma oportunidade para ouvir os sons que os morcegos emitem, com recurso à tecnologia de ultra-sons, e para aprender o que é a ecolocação”, acrescenta a nota de imprensa.

O passeio À noite no jardim tem a duração aproximada de duas horas e custa 12€ por adulto e 10€ por crianças entre os seis e os 17 anos. Os bilhetes estão à venda no site da Parques de Sintra.