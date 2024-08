Procure a sua melhor versão

Num mundo cheio de filtros do Instagram, de mantras inspiracionais e de versões de personalidade totalmente fabricadas, é uma lufada de ar fresco encontrar alguém que diz ter seguido o seu caminho, de forma fiel à sua essência, com mais coragem que medo, para ser aquilo que a Natureza talhou.

Sara Correia, reconhecida fadista portuguesa natural de Marvila, e Marcelino Sambé, ilustre dançarino português que é hoje uma das estrelas da Royal Ballet de Londres, são os protagonistas da nova campanha “Ser Natural Traz Frutos” de Pedras Sabores. Os dois artistas partilham a ambição e a dedicação necessárias para chegar a um nível de reconhecimento mundial, nas respectivas áreas: a música e a dança. A marca quer provar que todos conseguimos ser a nossa melhor versão, cumprir o nosso fado e dançar a nossa caminhada, se formos fiéis à nossa essência.

Os protagonistas

Este “Ser Natural Traz Frutos” podia ser um mero slogan, sem qualquer camada. Mas é, ao invés, criado por uma marca portuguesa cuja história reflecte o respeito pela Natureza e as suas origens.

Através de dois vídeos filmados com Sara Correia e com Marcelino Sambé – ambos rodeados de uma paisagem verdejante e inspiradora –, Pedras Sabores desafia a que o seu público se foque nas suas ambições pessoais através de um processo de crescimento natural, seja ele profissional ou pessoal, sem artefactos nem capas. As novas gerações, representadas através dos dois artistas, preocupam-se com a naturalidade, com o que é real, e ser livre para o fazer é o luxo dos tempos contemporâneos.

As novas águas com sabor

Pedras Sabores são uma nova novidade de Pedras Salgadas, que acrescenta sabor à água mineral natural gasocarbónica. A versão limão “refresca, revitaliza e enche a vida de cor e sabor”, e é sem dúvida uma das preferidas; a de frutos vermelhos pisca-nos o olho no Verão, e é descrita pela marca como “deliciosa, elegante e apaixonante”. Por sua vez, a versão de maracujá espelha “a cor e o sabor nas suas versões mais tropicais”; a de tangerina consiste numa escolha “viva, cítrica e docemente suave”; a de manga e laranja junta estes dois frutos que têm “um poder refrescante único”. São cinco versões que valem a pena usufruir nos dias de calor, apreciando cada momento.

Com "Ser Natural Traz Frutos”, Pedras Sabores desafia a sermos fiéis à nossa essência.

A nova água das Pedras Limão, em lata, um formato 100% reciclável, é também uma das novidades. Por ser natural e sem malefícios para a saúde, é uma bebida sem culpas. Afinal, cada gole é o reflexo de uma longa jornada que a Natureza finaliza com tempo e qualidade. E tempo de qualidade é precisamente aquilo que mais importa.

A história e os valores

A marca portuguesa com mais de 150 anos começou num complexo termal e era prescrita por médicos apenas, até se lançar no mercado com o slogan “Todas as horas são boas para beber Água das Pedras”, em 1970. Ficou até hoje. A água que está na origem de Pedras vem da chuva que cai sobre o vale de Pedras Salgadas, em Bornes de Aguiar, Vila Real, a 580 metros de altitude. Esta água circula num processo lento, contínuo, em profundidade – de 500 a 1000 metros, através das fracturas do granito – e em contacto com o maciço rochoso. É assim que a água recebe, de forma natural, a sua carga mineral e todo o seu gás carbónico, chegando depois às nossas mesas para saborear a todas as horas.

É um trajecto de persistência, autenticidade e, sobretudo, de naturalidade. E estes são também valores que Marcelino Sambé e Sara Correia partilham nas suas vidas e profissões.