Bolsas afundam com receios sobre recessão económica global

As bolsas europeias abriram a semana com perdas acentuadas, depois de o índice japonês ter afundado 12,4%, a pior queda diária desde 1987. Em Lisboa, a bolsa cai 2%.

A semana bolsista na Ásia e na Europa começou como acabou a última nos EUA: com quedas expressivas nos principais índices. A bolsa do Japão afundou 12,4% e registou o pior dia desde Outubro de 1987, ao passo que as bolsas europeias abriram esta segunda-feira com desvalorizações em torno dos 2%, incluindo a Bolsa de Lisboa.

Na origem desta reacção dos investidores aos activos de maior risco estão as dúvidas em torno da evolução da economia norte-americana, depois de um conjunto de indicadores divulgados na semana passada ter gerado receios de que um abrandamento económico nos Estados Unidos possa desencadear uma recessão global.

O movimento dos investidores – amplificado pela falta de liquidez típica da época de Verão – levou a uma fuga para as moedas suíça e japonesa, ou para as obrigações do Tesouro norte-americano, com muitos a recolherem os ganhos acumulados ao longo dos últimos meses de forte valorização bolsista e a protegerem-se da incerteza económica em activos de menor risco e menos voláteis.

Na sexta-feira, os índices de Wall Street já haviam antecipado esta reacção, com pronunciadas desvalorizações ao fim de duas sessões negativas, depois de os dados do emprego terem desiludido os analistas e aumentado a expectativa de que a Reserva Federal norte-americana possa ser mais a agressiva num eventual corte de taxas de juro de forma a estimular a actividade económica.

Esta semana vai ser marcada pela divulgação de novos dados económicos nos EUA que deverão continuar a marcar o ritmo destas oscilações nos mercados globais.