Austrália, México e Coreia do Sul: as novas apostas do turismo português

Estratégia passa por assegurar “uma maior cobertura de mercados”, em particular os que têm “maior potencial de crescimento”. No primeiro semestre, houve mais 612.690 turistas estrangeiros.

Com os dez maiores mercados emissores de turistas a pesarem 74% do total, dos quais apenas três não são europeus (EUA, Brasil e Canadá), Portugal quer atrair mais visitantes de outros destinos, com as grandes apostas a incidirem na Austrália, México e Coreia do Sul.