Portugal fica à beira do pódio no triatlo em Paris

Tinham prometido que iam lutar pela medalha e foi o que aconteceu. O quarteto português composto por Melanie Santos, Ricardo Batista, Vasco Vilaça e Maria Tomé ficou bem perto do pódio na estafeta mista do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O quarteto português andou a cheirar a medalha durante boa parte da prova, com Vasco Vilaça a passar o testemunho para Maria Tomé no terceiro lugar, mas a triatleta portuguesa acabaria por terminar em quinto, com Portugal a terminar a 1m29s da vencedora Alemanha. Grã-Bretanha ficou com a prata e os EUA ficaram com o bronze.

É mais uma excelente participação portuguesa nas provas de triatlo olímpico em Paris, depois do duplo diploma na prova masculina (Vilaça foi 5.º, Batista foi 6.º) e do 11.º de Maria Tomé na prova feminina. A única medalha portuguesa no triatlo olímpico continua a ser de Vanessa Fernandes, uma prata conquistada em Pequim 2008.