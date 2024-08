Lorène Bazolo falha meias-finais dos 200 metros

Bazolo, recordista de Portugal nos 200 metros, foi quarta classificada na primeira das quatro séries, com 23,08 segundos, a sua melhor marca da época.

A atleta portuguesa Lorène Bazolo falhou esta segunda-feira o apuramento para as meias-finais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao ser quarta na sua série da repescagem.

Bazolo, recordista de Portugal com 22,64 segundos, foi quarta classificada na primeira das quatro séries, com 23,08 segundos, a sua melhor marca da época, numa prova em que se apuravam directamente para as meias-finais a vencedora de cada série e os dois melhores tempos seguintes.

A atleta, de 41 anos, cumpriu a quarta presença em Jogos, depois de ter participado nos 100 e 200 metros de Tóquio2020, Rio2016 e Londres2012.