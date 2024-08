Terça na TV: Um Serpico incorruptível, Yellow e anti-nazismo na Suíça

CINEMA

Serpico

TVCine Action, 15h15

Em 1967, Frank Serpico, um agente à paisana da polícia de Nova Iorque, denunciou a corrupção generalizada no seio dessa força de autoridade. Nada aconteceu. Passados três anos, ajudou em muito um artigo de capa do The New York Times que divulgava essa corrupção. Já em 1973, tornou-se o alvo deste filme de Sidney Lumet, um dos grandes cronistas em filme de Nova Iorque. Al Pacino é o protagonista – uma interpretação nomeada para um Óscar – que, contra tudo e todos, e sob a desconfiança e desprezo dos colegas, tentou mudar a situação da corrupção. O filme foi também nomeado pela Academia para melhor argumento adaptado, a cargo de Waldo Salt e Norman Wexler, e fez do Serpico da vida real, hoje reformado, uma pessoa mediática.

Imparável

Hollywood, 19h50

Frank (Denzel Washington) é um engenheiro veterano de uma companhia ferroviária que, depois de 28 anos em serviço, está a pouco tempo de ser dispensado. Will (Chris Pine) é um maquinista recém-contratado, pouco motivado com o trabalho mas com noção do seu dever. Dois homens que, apesar de estarem em momentos opostos das suas vidas, terão os seus destinos cruzados quando um comboio de carga cheio de combustível e gás venenoso se dirige, desgovernado, a uma cidade de 100 mil habitantes, vaporizando tudo pelo caminho. Os dois terão assim de pôr de lado as suas diferenças e, em contra-relógio, arriscar tudo para evitar a catástrofe. Com realização de Tony Scott e argumento de Mark Bomback, é baseado em factos verídicos ocorridos em 2001, no Ohio, EUA.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster

RTP1, 22h45

A RTP repõe a terceira temporada do concurso Taskmaster, a adaptação do formato original britânico criado por Alex Horne em 2010 em que tarefas absurdas proporcionam gargalhadas. Encabeçado pelo “Taskmaster” Vasco Palmeirim com o ajudante Nuno Markl, os concorrentes desta época eram Gabriela Barros, Wandson Lisboa, Madalena Abecasis e Cândido Costa. O convidado deste primeiro episódio que agora volta a passar foi António Raminhos.

SÉRIES

Lei e Ordem

Star Life, 22h20

Estreia da 22.ª temporada. Há um novo detective na polícia de Nova Iorque. Após a saída do elenco de Anthony Anderson, o detective júnior Jalen Shaw (Mehcad Brooks) junta-se à equipa que investiga homicídios nesta série que arrancou em 1990. Esta época arranca com a continuação dos dois últimos episódios da anterior, à volta da tentativa de condenação do criminoso Maxim “Mark” Sirenko, que matou uma adolescente de 15 anos, entre muitos outros crimes, incluindo pôr bombas.

O Veterinário de Província

RTP2, 22h01

Volta à antena da RTP2 a primeira temporada desta série britânica baseada nos livros de James Herriot, por sua vez inspirados na própria vida do autor, que foi veterinário sob o nome Alf Wight. Nela, um veterinário acabado de se formar em Glasgow que ruma à área de Yorkshire Dales, no norte de Inglaterra, para começar a carreira entre os animais dos agricultores locais.

Yellow

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Esta minissérie meio cómica, meio dramática de seis episódios centra-se em duas fugitivas da justiça que roubam um táxi no México. Só que, não sabendo guiar um carro sem mudanças automáticas, têm de raptar também o taxista para ser motorista delas. Para complicar tudo, o taxista é um ex-piloto de Fórmula 1 com tendências suicidas. É aí que estabelecem um pacto: se ele as ajudar a chegarem à fronteira, elas matam-no. Uma criação de Sofía Auza, também responsável em parte pela realização, com Eréndira Ibarra e Tessa Ía.

DOCUMENTÁRIOS

O Mistério de Lucie: Espiões Contra o Nazismo

RTP2, 22h58

Neste documentário do ano passado assinado por Eric Michel e Jacques Mathey conta-se a história de uma rede de espionagem que operava na supostamente neutra Suíça durante a Segunda Grande Guerra e terá sido fundamental para ganhar a guerra. Sandor Rado, um comunista judeu, recebia informações confidenciais de um cristão alemão anti-nazi, Rudolf Roessler. Cruzava-as com as de George Blun, um jornalista alsaciano.