Portugal inova no espaço

É bom saber que Portugal tem as condições para desenvolver tecnologia de ponta também na exigente área do espaço, e que poderá desempenhar o seu papel no panorama internacional.

Em 4 de outubro de 1957, o mundo foi surpreendido pelo lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Essa foi a data em que a nossa espécie deixou de estar confinada ao poço de gravidade do planeta onde evoluiu durante centenas de milhões de anos, e a primeira vez em que um artefacto construído por seres humanos deixou a superfície terrestre e se manteve, durante algum tempo, em órbita à volta da Terra. O satélite não tinha qualquer funcionalidade relevante, uma vez que emitia simplesmente um sinal rádio de aviso, regular e periódico, que foi rapidamente captado em todo o mundo porque a sua órbita o fazia passar relativamente perto da maior parte dos pontos na superfície terrestre. Apesar disso, e também por ter sido lançado no auge da Guerra Fria, o Sputnik deu início à corrida ao espaço, que viria a culminar com a aterragem na Lua, em 20 de julho de 1969, dos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a bordo do módulo lunar Eagle, depois de uma viagem de três dias entre a Terra e o nosso satélite natural.