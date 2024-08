Vulcão Etna voltou a entrar em erupção

A entrada em vigor do Etna afectou o aeroporto de Catânia, mas ao final da tarde todas as restrições foram levantadas.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano confirmou que o vulcão Etna, na Sicília, entrou este domingo em erupção às 2h56 locais (1h56 em Lisboa).

A erupção provocou fontes de lava e uma nuvem vulcânica com uma consequente chuva de cinzas de lava e fragmentos piroclásticos na direcção leste-sudeste.

Acireale e Zafferana são as zonas mais afectadas, onde já foi detectada uma espessa camada de cinzas.

A entrada em vigor do Etna afectou o aeroporto de Catânia: a unidade de crise do aeroporto ordenou o encerramento do sector B1 e a redução das chegadas para seis voos por hora.

No final da tarde de domingo, as restrições foram levantadas, mas o aeroporto alertou para "possíveis atrasos e cancelamentos" devido aos constrangimentos anteriores.

Todos os anos, milhões de passageiros passam por aquele aeroporto que serve a parte oriental da Sicília, para onde muitos turistas voam em direcção a Siracusa e Taormina.

O Etna tem registado alguma actividade ao longo dos últimos meses e desde o início de Julho já expeliu cinzas e lava algumas vezes. O aeroporto de Catânia teve de suspender todos os voos duas vezes no último mês devido ao rasto de cinzas deixado pelo vulcão.