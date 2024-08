Estreia do novo centro de lançamentos espaciais nos Açores adiada para Setembro

Lançamento de teste com equipa do Instituto Superior Técnico deverá acontecer nos primeiros dias de Setembro. Voos suborbitais passam a estar planeados para o início de 2025.

Os planos para o centro de lançamentos espaciais do Atlantic Space Consortium (ASC) na ilha de Santa Maria, nos Açores, sofreram um atraso de dois meses, atirando agora o primeiro teste para Setembro – algo que pode ser considerado como um clássico no sector do espaço. Este centro de lançamentos, localizado na Malbusca, no Sul daquela ilha açoriana, pretende ser o ponto de partida para os primeiros voos suborbitais em território português. Isto caso tudo corra como previsto pelos seus responsáveis.