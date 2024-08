Há vários distritos sob aviso amarelo devido ao calor. Interior norte e centro em risco de incêndio

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão esta segunda-feira sob aviso amarelo por causa do tempo quente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, o aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima" está em vigor até às 18h desta segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira céu geralmente limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro até meio da manhã e no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante noroeste, soprando temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e na faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde, com rajadas até 65 km/h.

As previsões apontam também para uma descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e subida no Algarve.

A temperatura máxima mais elevada prevista para esta segunda-feira será alcançada em Évora e Castelo Branco, com 39 graus Celsius, e a mais baixa em Aveiro com 24 graus Celsius.

Risco máximo de incêndio

O risco de incêndio rural é máximo esta segunda-feira​ na maioria dos concelhos dos distritos do interior norte e centro de Portugal continental, bem como em quatro concelhos do distrito de Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), outros concelhos desta área estão em risco muito elevado de incêndio, à semelhança do distrito de Faro.

Os distritos abaixo de Lisboa, Santarém e Portalegre apresentam um risco elevado. Nos próximos dias, estes níveis de risco de incêndio vão manter-se, de acordo com a previsão do IPMA.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de "reduzido" a "máximo", e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.