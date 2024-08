Morreu o jornalista João Paulo Guerra

Antigo colaborador do PÚBLICO, também radialista e escritor, morreu aos 82 anos.

O jornalista João Paulo Guerra morreu este domingo aos 82 anos, em Lisboa, vítima de doença, disse à agência Lusa fonte próxima do também radialista e escritor, que se encontrava internado no Hospital Curry Cabral.

João Paulo Guerra começou a carreira na rádio em 1962, tendo passado pelo antigo Rádio Clube Português e pela TSF. Foi também correspondente da Rádio Nacional de Angola e editor na Antena 1. Em 2017, foi nomeado provedor do ouvinte do serviço público de rádio.

Na imprensa, foi colaborador do PÚBLICO, redactor de O Diário e editor e redactor principal do Diário Económico, tendo também colaborado com o Diário de Lisboa e O Jornal.

Como escritor, foi autor de uma dezena de livros, entre os quais Memórias das Guerras Coloniais, Savimbi - Vida e Morte e Descolonização Portuguesa - O Regresso das Caravelas, Operação África, Corações Irritáveis ou Diz que é uma Espécie de Democracia.

Irmão da actriz e encenadora Maria do Céu Guerra, o jornalista recebeu vários prémios ao longo da sua carreira, como o Prémio Gazeta de Mérito ou a distinção da Casa da Imprensa.