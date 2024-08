Dos 25 milhões em multas exigidos no caso BES, só foram pagos 1,6 milhões

O Banco de Portugal (BdP) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicaram um total de quase 38 milhões de euros em multas por violação de múltiplas regras do sector financeiro relacionadas com os factos que levaram ao colapso do Banco Espírito Santo (BES), cuja queda fez este sábado dez anos. Dos 25,1 milhões de euros em coimas exigidos pelos reguladores no caso BES (12,8 milhões foram suspensos na sua execução), só foram pagos, até agora, 1.646.750 euros.

