Dois mortos em ataque com faca em Israel

Um palestiniano matou duas pessoas e deixou outras duas feridas num ataque com uma faca no centro de Israel antes de ser morto pela polícia, segundo as autoridades israelitas. A polícia, citada pelo Haaretz, disse que o atacante era um palestiniano da Cisjordânia.

Os ataques ocorreram durante a hora de ponta da manhã (o domingo é o primeiro dia útil da semana em Israel), e o atacante esfaqueou as vítimas perto de uma bomba de gasolina e de um parque, segundo o serviço de ambulâncias israelita.

No ataque morreram um homem na casa dos 80 anos e uma mulher na casa dos 60, ainda segundo o Haaretz. Duas outras pessoas ficaram feridas: o marido da mulher que foi morta, que estava em estado grave, e um jovem de 26 anos, que estava fora de perigo, segundo o Times of Israel.

“O terrorista foi neutralizado rapidamente por um dos nossos agentes no local, o que o impediu de levar a cabo um ataque ainda pior”, disse o porta-voz da polícia Eli Levi no Canal 12 da televisão israelita.

Um comunicado da polícia dizia que estavam a ser levadas a cabo “buscas alargadas com um helicóptero e recursos adicionais”.

O Hamas, grupo islamista que levou a cabo o ataque de 7 de Outubro contra Israel e cujo líder, Ismail Haniyeh, foi assassinado por Israel esta quarta-feira em Teerão, disse que o ataque era “uma resposta natural” aos ataques que Israel continua a levar a cabo na Faixa de Gaza e que em mais de 300 dias de guerra causaram mais de 39 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde do território, e à morte de Haniyeh. No entanto, o movimento não reivindicou o ataque.