Ataque israelita mata cinco pessoas em hospital em Gaza, dizem autoridades de Saúde

Um ataque aéreo israelita atingiu uma tenda dentro de um complexo hospitalar em Deir al-Balah, no centro do território, matando pelo menos cinco pessoas, elevando o número de mortos neste domingo para 19, segundo responsáveis das autoridades de Saúde.

O ataque aéreo atingiu uma zona de tendas dentro do complexo do Hospital Al-Aqsa, deflagrando um incêndio. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas.

Deir al-Balah recebeu milhares de pessoas deslocadas devido aos combates noutras partes do território e está sobrelotado, com muitas pessoas a viver sem condições.

Israel afirmou, num comunicado do Exército, ter atingido um militante que “conduzia actividades terroristas” e dizem que foram identificadas explosões secundárias, indicando a presença de armas na zona.

O comunicado acrescenta que, nas últimas 24 horas, foram atingidos 50 alvos militares em todo o enclave, incluindo células de combatentes.

Na véspera, um ataque israelita que atingiu uma escola com pessoas deslocadas na Cidade de Gaza matou 15 pessoas, horas depois de dois ataques na Cisjordânia ocupada terem morto nove militantes do Hamas, incluindo um comandante local de Tulkarm, segundo o movimento islamista.

As forças israelitas continuaram ataques e bombardeamentos na Faixa de Gaza depois de os esforços diplomáticos no Cairo para um cessar-fogo e troca de reféns, terem terminado no sábado, sem progressos.

Israel prepara-se entretanto para uma resposta iraniana ao assassínio do líder do Hamas em Teerão e de um comandante do Hezbollah em Beirute. Um acordo de cessar-fogo em Gaza era visto como um modo de impedir uma esperada reacção do Irão e do movimento xiita libanês.

Segundo as autoridades de saúde de Gaza, foram mortos pelo menos 39.550 palestinianos na guerra na Faixa de Gaza.