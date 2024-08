Câmara de Lisboa quer “hotel social” na Mouraria. Junta de Santa Maria Maior opõe-se

Depois de uma muito mediática sessão a alertar para o alegado aumento da criminalidade e da sensação de insegurança na freguesia de Santa Maria Maior, em especial no Bairro da Mouraria, chega um abaixo-assinado a insistir na questão. Mas com um particular enfoque na contestação a uma decisão aprovada, no mês passado, por unanimidade, pela vereação da Câmara de Lisboa. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, liderada pelo socialista Miguel Coelho, lançou, nos últimos dias, um abaixo-assinado contestando a anunciada construção naquela zona da cidade do novo “Hotel Social de Lisboa”, um alojamento de emergência para pessoas em situação de especial vulnerabilidade e sem habitação, em particular os sem-abrigo.

