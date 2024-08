Portugueses em boa posição para entrarem na luta pelas medalhas na vela

Os quatro velejadores portugueses que estão a competir nos Jogos Olímpicos de 2024 continuam a ter bons desempenhos na baía de Marselha, mantendo todos boas hipóteses de conseguirem entrar nas regatas finais, onde serão atribuídas as medalhas.

Em Dinghy-ILCA 7, Eduardo Marques compensou uma desclassificação na sétima regata com um terceiro lugar na seguinte e, nesta segunda-feira, parte na 11.ª posição para os dois percursos finais. Já em Mixed Dinghy-470, Diogo Costa e Carolina João subiram à sétima posição depois de terem sido segundos e quartos nas duas ligações do dia, enquanto a portuense Mafalda Pires de Lima concluiu na 13.ª posição da geral a primeira jornada do kite feminino.

Nas três classes em que há portugueses a competir em Marselha, a que está mais próxima do seu final é a de Dinghy-ILCA 7 e Eduardo Marques mantém boas possibilidades de conseguir entrar na “medal race”. Depois de no sábado estar em evidência ao vencer a sexta regata, o velejador português, de 30 anos, entrou no quarto dia de prova na nona posição, mas foi desclassificado na sétima regata, por ter infringido a regra da bandeira preta na largada: nenhuma parte do casco da embarcação pode estar no triângulo formado pelas extremidades da linha de largada e a primeira marca de percurso no minuto antes da partida.

A penalização colocava Eduardo Marques numa posição complicada na luta pelo top-10, mas a resposta do velejador da antiga classe Laser foi muito positiva; na segunda corrida do dia, terminou o percurso na terceira posição, passando a somar 101 pontos, a apenas dois do 10.º classificado, ocupado pelo irlandês Finn Lynch, posição que dá acesso à “medal race”.

Assim, Marques, que já foi 5.º, 3.º e 1.º em Marselha – o melhor que Lynch conseguiu foi um 7.º lugar -, partirá para as duas últimas regatas antes da "medal race", que será terça-feira, com boas possibilidades de conseguir ultrapassar o irlandês.

Confirmando o estatuto de potenciais medalháveis com que chegaram aos Jogos, Carolina João e Diogo Costa estão, após estarem cumpridas seis das dez regatas antes da “medal race”, em sétimo lugar. Em Marselha, a dupla portuguesa teve um excelente dia, conseguindo terminar as “pernas” disputadas na 2.ª e na 4.ª posição. Com os seis pontos somados, Carolina João e Diogo Costa subiram ao sétimo lugar, com 39 pontos – estão a quatro do quinto lugar.

Finalmente, na prova feminina do kite, Mafalda Pires de Lima concluiu o primeiro dia da classe em 13.º. A portuense, de 26 anos, somou 35 pontos, depois de ter sido oitava na primeira regata, 14.º na terceira e 13.ª na quarta, eliminando para já o 16.º posto do segundo percurso.

No kite feminino, que terá um total de 16 regatas, passam à final as duas primeiras da qualificação geral, enquanto as classificadas entre o terceiro e o 10.º lugar serão apuradas para as meias-finais.