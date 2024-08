N.º 1 mundial do golfe Scottie Scheffler foi de ouro em Paris

Jogador dos EUA venceu prova masculina em Paris com volta final de 62 pancadas no Le Golf National

O norte-americano Scottie Scheffler lidera o ranking mundial de forma ininterrupta desde 21 de Maio do ano passado, são 63 semanas seguidas. O seu total cumulativo no topo da tabela ascende já às 99. Aos 28 anos, o texano está a ter um ano de sonho, já com seis vitórias no PGA Tour, metade das que averbou até ao momento. Só em 2024, já amealhou mais de 28 milhões de dólares em prémios monetários. E hoje conquistou a medalha de ouro na prova masculina de golfe dos Jogos Olímpicos de Paris, na sua primeira participação no evento.

Fê-lo de forma extraordinária, com uma volta final de 62 pancadas, 9 abaixo Par 71 no palco do famoso Le Golf National. Com um total de 265 (-19), ganhou com a vantagem mínima sobre o inglês Tommy Fleetwood, que somou 266 (64-67-69-66) e ficou com a medalha de prata; e com duas à melhor sobre o japonês Hideki Matsuyama (63-68-71-65), este a subir ao pódio com o bronze.

Scottie Scheffler começara a quarta e última volta de 18 buracos no quarteto dos sextos classificados , com -10, empatado com o britânico Rory McIlroy, com o sul-coreano Tom Kim e com o belga Thomas Detry.

Entre 60 concorrentes, a liderança era repartida pelo norte-americanos Xander Schauffele – actual n.º 2 mundial, e que conquistara o ouro em Tóquio – e pelo espanhol Jon Rahm, um ex-n.º 1 mundial. Esta dupla tinha -14 no agregado e uma pancada à melhor sobre o inglês Tommy Fleetwood (-13). Matsuyama e o dinamarquês Nicolai Højgaard eram quartos com -11.

Apesar de estar a quatro shots dos primeiros e com cinco jogadores à sua frente para a volta decisiva, Scheffler acreditava no triunfo, conforme dissera na véspera: “Gostaria de estar a liderar. Sinto que não fiz o meu melhor nos últimos dias, mas fiz o suficiente para me aguentar e manter-me no torneio. Neste percurso, tudo pode acontecer. Já viram que o Nicolai [Hojgaard] fez hoje uma volta muito boa [62]. Eu vou precisar de algo assim amanhã se quiser assegurar uma medalha.”

Scheffler concluiu mesmo com 62, o melhor resultado do dia. O que esteve mais perto desta marca foi o francês Victor Perez, com 63, a que correspondeu o quarto lugar final, a uma pancada do terceiro.

Xander Schauffele fechou com 73 para o nono lugar final, com 272 (-12).

Rory McIlroy (66 na última volta) e John Rahm (70) foram quintos com 269 (-15).

“É muito especial fazer parte de um evento desportivo em que se ouve toda a gente nas bancadas a cantar o hino nacional. Foi muito emocionante estar ali no palco enquanto a bandeira era hasteada. Sim, vou definitivamente lembrar-me disto por muito tempo”, congratulou-se Scottie Scheffler.

E assim, com outro jogador, os Estados Unidos revalidaram o título olímpico. Agora procuram repetir a façanha na prova feminina, com a n.º 1 mundial Nelly Korda como favorita, ela que foi a vencedora em Tóquio

A prova de Senhoras decorre no mesmo palco entre 7 e 10 de Agosto.

O golfe regressou aos Jogos Olímpicos em 2016, no Rio de Janeiro, após uma ausência de 112 anos – a última vez tinha sido em St. Louis (EUA) em 1904. Então, o inglês Justin Rose alcançou o ouro, o sueco Henrik Stenson a prata e o norte-americano Matt Kuchar a prata.

Em Senhoras, a melhor foi a sul-coreana Inbee Park, seguida da neo-zelandesa Lydia Park e da chinesa Shanshan Feng.

Em 2020 em Tóquio venceu Xander Schauffele, seguido do eslovaco Rory Sabbatini e do taiwanês C.T. Pan. Em Senhoras, as medalhas foram para Nelly Korda, Mone Inamui (Japão) e Lydia Park (Nova Zelândia).

