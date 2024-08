Isaac Nader falha final dos 1500m em Paris

Isaac Nader falhou a presença na final dos 1500m dos Jogos Olímpicos de Paris. A correr na primeira das meias-finais em mais um dia do atletismo olímpico no Stade de France, o atleta português foi oitavo, sendo que só passam os seis primeiros de cada série e sem repescagem por tempos.

Depois de passar boa parte da corrida no meio do pelotão, Nader chegou à última curva antes da meta em posição de apuramento, mas acabou por ultrapassado por vários atletas e entrou em desaceleração antes de cortar a meta, com o tempo de 3m34,75s.

Esta primeira meia-final foi dominada, como se esperava por Jakob Ingebrigtsen. O norueguês andou sempre na frente e não precisou de forçar muito para ser o primeiro a cortar a meta, com 3m32,28s, seguido de perto por um dos seus grandes rivais, o britânico Josh Kerr.

A final dos 1500m disputa-se na próxima terça-feira.