Segunda na TV: Um tigre, um dragão, um Salto de Fé um Hotel do Rio

CINEMA

O Tigre e o Dragão

AMC, 21h10

Filme épico sobre artes marciais chinesas que marca o regresso de um estilo de acção lendário e heróico. O realizador Ang Lee equilibra kung-fu e uma componente dramática e sentimental, transformando este filme numa fábula sumptuosa e mágica que nos transporta a um mundo quase onírico. Numa China imaginária, que terá existido apenas em sonho, o desaparecimento de uma espada legendária leva dois peritos em artes marciais a confrontarem-se com um perigoso assassino e com a sua protegida. Ultrapassando a lei da gravidade, as cenas de duelo, que parecem verdadeiros bailados, foram preparadas por Yuen Woo-ping, o mesmo encenador do kung-fu virtual de Matrix. O filme foi um sucesso-surpresa em todo o mundo, tendo recebido o Globo de Ouro na categoria de melhor filme e Ang Lee foi premiado como melhor realizador. Nos Óscares, o filme que contou com dez nomeações, incluindo a de melhor filme, foi galardoado nas categorias de melhor filme estrangeiro, direcção artística, fotografia e banda sonora original. Com Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi e Chang Chen.

A Morte Chega de Madrugada

TVCine Action, 2h40

Depois de terem provado o que sabiam fazer no terror com o primeiro Evil Dead, de 1981, um grupo de amigos de escola de Detroit, no Michigan, que incluía o realizador Sam Raimi e o actor Bruce Campbell, fez, seis anos depois, esta espécie de sequela, cujo início resume, mudando alguns elementos, o primeiro filme. Continua a ser numa cabana na floresta, com um espírito malévolo que veio de um livro, mas é muito mais cómico, uma comédia de terror com muito humor físico, um tom que continuou na segunda sequela e depois na série de televisão Ash vs. Evil Dead, que durou entre 2015 e 2018. Uma boa oportunidade para ver o talento em bruto de Sam Raimi, que seguiria para voos e orçamentos mais altos nas décadas seguintes.

SÉRIE

Salto de Fé

RTP1, 21h

Estreia. O padre de Castelo Novo, aldeia no Fundão, morre. É escolhido um novo detentor do cargo, o jovem padre Tiago (Diogo Valsassina), que anda de mota e toca guitarra e tem um trauma que o impede de mentir. Tudo isso vai chocar um pouco com a mentalidade conservadora da terra e, ao mesmo tempo, envolvê-lo em escândalos. Esta série de 13 episódios é a nova aposta cómica da RTP para o Verão. O elenco inclui nomes como Luísa Cruz, Frederico Amaral, João Didelet, Heitor Lourenço, Joaquim Nicolau, Jorge Mourato ou Beatriz Godinho. A escrita está a cargo de Ana Casaca, Gonçalo Pereira, José Pinto Carneiro, Susana Romana e Inês Gomes, enquanto a realização é de Jorge Queiroga.

Crimes nos Trópicos

Star Crime, 22h

Estreia da quarta temporada. Novos episódios da série francesa de investigação de crimes de homicídio na ilha de Martinica, centrada em Melissa (Sonia Rolland), uma mãe solteira que nasceu na ilha mas passou bastante tempo em França, tendo só voltado quando a mãe morreu, e Gaëlle (Béatrice de la Boulaye), que conhece cada recanto da zona. No primeiro de oito episódios, há um homem de negócios que cria cavalos e é suspeito de ter matado o ex-padrasto, sendo que já era antes acusado de ter matado a ex-mulher.

Hotel do Rio

RTP1, 22h45

Último episódio. Chega ao fim a versão televisiva de Mal Viver e Viver Mal, o premiado filme de João Canijo passado num hotel familiar em decadência perto da costa no norte do país onde vivem várias gerações de mulheres. Com Anabela Moreira, Rita Blanco, Beatriz Batarda, Madalena Almeida, Cleia Almeida e Nuno Lopes, a minissérie mostra outras perspectivas e histórias de um fim-de-semana com três grupos diferentes de hóspedes.

DOCUMENTÁRIO

Piratas: Por Trás das Lendas

National Geographic, 22h10

Os verdadeiros piratas das Caraíbas são o foco desta série documental de oito episódios, que olha para lá dos mitos e conta as histórias reais de vários nomes ainda hoje conhecidos. São eles Francis Drake, que circum-navegou o mundo, Grace O’Malley, rainha pirata da Irlanda, John Ward, que se tornou corsário do império Otomano e foi uma das inspirações para a personagem Jack Sparrow, Henry Morgan, William Kidd, o Barba Negra ou Anne Bonny e Mary Read.