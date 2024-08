Aerosmith despedem-se dos palcos por lesão vocal de Steven Tyler

Os Aerosmith vão parar de dar concertos e de fazer digressões por causa da lesão vocal do cantor Steven Tyler, anunciou a banda na sexta-feira.

O vocalista da banda, de 76 anos, que danificou suas cordas vocais e fracturou a laringe em Setembro, não deverá recuperar totalmente, informaram os Aerosmith num comunicado.

"Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro", diz a banda. "Ele passou meses a trabalhar incansavelmente para que a sua voz voltasse ao que era antes da lesão. Nós vimo-lo com dificuldades, apesar de ter a melhor equipa médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que não é possível uma recuperação completa da sua lesão vocal. Tomámos uma decisão dolorosa e difícil, mas necessária — como uma banda de irmãos — de nos retirarmos do palco e das digressões."

A banda — composta por Steve Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (baixo), Joey Kramer (bateria) e Brad Whitford (guitarra) — tinha uma digressão de despedida planeada para o final do ano, que tivera já de ser adiada devido à mesma lesão. Os compradores de bilhetes serão reembolsados, segundo o comunicado.

O grupo foi formado em 1970 e lançou uma série de sucessos, incluindo Dream on, I don't want to miss a thing e Walk This Way — relançado posteriormente com os Run-DMC numa fusão premonitória de rap e rock. Estão entre os artistas que mais discos venderam na história dos Estados Unidos.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post