Em Odemira refaz-se a vida após fogo, mas ainda há quem desespere por voltar a casa

Um ano após o incêndio em Odemira, no distrito de Beja, o verde voltou a pontuar a paisagem e muitos dos que tiveram prejuízos já refizeram a vida, mas ainda há quem desespere por regressar a casa.

Nos terrenos e encostas a sul de São Teotónio, freguesia de Odemira onde o fogo rural teve início no dia 5 de Agosto de 2023, o tom cinzento deixado pelo fogo vai dando lugar ao verde, com o despontar de novas folhas na vegetação.

Mas o percurso feito pelas chamas continua bem visível, sobretudo, através dos troncos queimados das árvores, tal como aqueles dias de aflição ainda persistem na memória dos moradores. É o caso do casal alemão de reformados Karl e Edelgard Münker, que não esquece e recorda com tristeza o dia em que teve que abandonar a sua quinta, em Vale Juncal, a pouco mais de cinco quilómetros de São Teotónio, devido ao incêndio.

"Fiz [uma mala com] alguns documentos, roupas para três dias, o nosso gatinho e a comida e um saco térmico com bebidas frescas e saímos. O marido ligou o aspersor de água em cima do telhado e achámos "ok", voltamos mais tarde", lembra à Lusa Edelgard.

"Fiz [uma mala com] alguns documentos, roupas para três dias, o nosso gatinho e a comida e um saco térmico com bebidas frescas e saímos. O marido ligou o aspersor de água em cima do telhado e achámos "ok", voltamos mais tarde", lembra à Lusa Edelgard.

No dia seguinte, conta, ligaram a um amigo, que lhes disse que a casa tinha ficado totalmente destruída. Desde então, já viveram em casas de amigos e, agora, residem numa alugada na povoação de Relva Grande, na mesma freguesia.

Passado um ano, constata a Lusa durante uma visita, a pequena casa na quinta de Karl e Edelgard continua em ruínas, sem telhado e com marcas do fogo nas paredes e entulho no chão. No interior, ainda se vêem ferros ferrugentos de máquinas e equipamentos. "A câmara disse que ia ajudar rápido as pessoas que perderam a casa, mas já passou um ano", lamenta, num português perceptível, o casal Münker, oriundo da cidade alemã de Colónia e a viver em Portugal há cerca de 20 anos.

Edelgard diz que a habitação estava legal e, agora, tencionam reconstruí-la com parte do dinheiro do seguro, mas "com mais um quarto para as visitas", estranhando que a câmara tenha exigido uma comunicação prévia para a obra, "como se fosse uma nova casa".

Já o vizinho Rudolfo Müller, um suíço de 62 anos a viver há 40 em Portugal, proprietário da unidade de turismo Monte da Choça, perdeu no incêndio uma das casas de madeira do alojamento, além de anexos e outro material, mas já reconstruiu tudo. "Começámos logo a reconstruir, com ajuda de amigos, sobretudo da [associação] Casas Brancas e da Rota Vicentina, e também dos nossos clientes" e a ajuda foi "tanto monetária como em mão-de-obra", recorda à Lusa Rudolfo.

Rudolfo Müller, um suíço de 62 anos a viver há 40 em Portugal, proprietário da unidade de turismo Monte da Choça NUNO VEIGA Luísa Botelho, proprietária de empreendimento turístico em Odemira NUNO VEIGA Fotogaleria Rudolfo Müller, um suíço de 62 anos a viver há 40 em Portugal, proprietário da unidade de turismo Monte da Choça NUNO VEIGA

Com o alojamento sempre a funcionar, apesar dos danos, o empresário realça que acabou por não recorrer aos apoios públicos para recuperar dos danos provocados pelo fogo, por o alojamento não reunir as condições exigidas, nomeadamente ter seguro. "Eu disse logo que o monte há-de ser ainda mais bonito que dantes e hoje temos mais vistas. Ainda se vê muita madeira queimada, mas, para o ano, já pouco se vai ver do fogo", acrescenta.

Também a funcionar em pleno, desde a semana passada, está o Teima Alentejo SW. O empreendimento turístico, situado na mesma zona de São Teotónio, recorreu aos apoios públicos e acaba de abrir os quartos no edifício destruído pelas chamas.

Após o incêndio, "os primeiros tempos foram de desespero absoluto", confessa à Lusa Luísa Botelho, proprietária do Teima, referindo que, depois, "sem nada a perder", pediu orçamentos para as obras e começou a preparar a candidatura aos apoios.

Lamentando a burocracia, ainda que reconheça que os apoios têm regras, a dona do Teima conta que a candidatura às ajudas foi feita em Setembro do ano passado e aprovada antes do fim do ano e, até agora, só recebeu metade do valor total. "Tem sido um bocadinho complicado porque as burocracias são tão grandes e tudo tão moroso que acaba por nos prejudicar", desabafa.

A recuperação, iniciada em Novembro de 2023 e agora concluída, incluiu, além do edifício destruído, a reconstrução do estacionamento e da ponte que dá acesso ao empreendimento, um dos nossos ex-líbris do espaço, e a plantação de 1.200 árvores.