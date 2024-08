Incêndio no concelho de Chaves combatido por 100 bombeiros e três meios aéreos

Segundo informação do portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv), o incêndio está com o estatuto de “ocorrência significativa”, ou seja, tem duração superior a três horas.

Um incêndio em zona florestal em Outeiro Seco, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, deflagrou hoje às 13h41 e está a ser combatido por 100 operacionais, com 31 veículos, e dois meios aéreos, indica o sítio da Prociv.

Segundo informação do portal da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (Prociv), o incêndio está com o estatuto de "ocorrência significativa", ou seja, que acumula duração superior a três horas, com mais de 15 meios de protecção envolvida, e está em curso, ou seja, está em "evolução sem limitação de área".

Em declarações à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alto Tâmega e Barroso confirmou que o incêndio está a ser combatido no local por 100 operacionais e por 31 veículos.

Fonte dos Bombeiros Voluntários Flavienses (Chaves) confirmou à Lusa que para o local foram destacados "20 operacionais com quatro viaturas" e que estão mais corporações no local, mas não soube indicar quais, nem se havia alguma habitação em perigo.

A Lusa contactou os Bombeiros Voluntários Salvação Pública, mas sem sucesso até ao momento.

O sítio da Internet da Prociv indica que no local estão 103 operacionais, com 31 viaturas e dois meios aéreos.

Outra ocorrência significativa, ou seja, que acumula duração superior a três horas e com mais de 15 meios de protecção envolvida, é o incêndio em Vilar de Mouros, no Alto Minho, que deflagrou às 13h56, e onde arde mato.

As chamas estão a ser combatidas por 66 operacionais, com 16 viaturas e três meios aéreos.