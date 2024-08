Embarcação colide com coluna de amarração no rio Tejo e faz dois feridos ligeiros

Cerca das 22h30, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa recebeu um alerta a dar conta da colisão de uma embarcação marítimo-turística com a coluna de amarração Duque d”Alba.

Uma embarcação marítimo-turística colidiu na sexta-feira à noite com uma coluna de amarração no rio Tejo, junto a Cacilhas, no concelho de Almada, provocando dois feridos ligeiros, anunciou este Sábado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Cerca das 22h30, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa recebeu um alerta a dar conta da colisão de uma embarcação marítimo-turística com a coluna de amarração Duque d"Alba, tendo sido activados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, adianta a AMN em comunicado.

"À chegada ao local constatou-se que, além de danos na embarcação, da colisão resultaram dois feridos ligeiros", refere a autoridade marítima.

Uma das vítimas é uma jovem de 21 anos, que não necessitou de assistência médica, e a outra, uma mulher de 61 anos que foi transportada pelos bombeiros para uma unidade hospitalar para observação.

O Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.