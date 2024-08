Numa década, número de doutorados em Portugal cresceu 73% e ultrapassou os 43 mil

Sociólogo considera que há hoje “uma pressão” para avançar mais nos estudos de forma a “manter um certo valor do capital escolar no mercado de trabalho”. Há mais mulheres doutoradas.

Entre 2012 e 2023, o número de doutorados residentes em Portugal aumentou 73%, chegando aos 43.173. O cálculo é da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — ainda provisório — e consta no Inquérito aos Doutorados 2023, realizado entre os passados meses de Abril e Julho, que olha para o percurso académico e profissional dos titulares de doutoramento com menos de 70 anos que residiam de forma permanente ou temporária em Portugal e independentemente de o seu título ter sido obtido no país ou no estrangeiro.