A produção de carne é necessária e sustentável

A entrevista a George Monbiot publicada no jornal PÚBLICO do passado domingo, pela importância e seriedade dos temas que aborda, merecia que fosse dada oportunidade a que, com igual destaque e profundidade, especialistas com opiniões contrárias pudessem expor os seus argumentos, permitindo aos leitores formar as suas próprias opiniões, com base num contraditório saudável de ideias –​ repto que aqui deixo ao PÚBLICO.

