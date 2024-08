A Declaração do G20 sobre cooperação fiscal internacional – Rumo a uma maior justiça fiscal?

Os países membros do G20, reunidos no Rio de Janeiro na última semana de Julho deste ano, emitiram pela primeira vez uma Declaração sobre Cooperação Fiscal Internacional, na qual vêm salientar a relevância deste instrumento e as conquistas até agora alcançadas neste domínio, comprometendo-se a continuar a envidar esforços nesse sentido. A Declaração Ministerial do G20 do Rio de Janeiro sobre Cooperação Fiscal Internacional destaca, em particular, o trabalho da OCDE para tornar os acordos fiscais internacionais mais justos e eficazes, em especial a “conquista histórica” da troca automática de informações através do Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

Este ano, a principal prioridade da presidência brasileira do G20 tem sido abordar a questão da desigualdade à qual a política fiscal não pode ser alheia. O texto da Declaração Ministerial do G20 incentiva o Quadro Inclusivo da OCDE/G20 a considerar trabalhar nestas questões no contexto de políticas fiscais progressivas eficazes. Reafirma também o compromisso do G20 com a transparência fiscal e a promoção do diálogo sobre uma tributação justa e progressiva.

A OCDE forneceu um conjunto de relatórios tendo em vista as discussões sobre as prioridades fiscais do G20:

Relatório do Secretário-Geral da OCDE, que apresenta os progressos na reforma fiscal internacional desde Fevereiro de 2024, incluindo a Solução de Dois Pilares e a implementação dos padrões mínimos do exercício Base Erosion and Profit Shifting/BEPS.

Tributação e desigualdade, que explora medidas políticas para mitigar a desigualdade, centrando-se nos desafios associados à tributação de indivíduos com elevado património líquido e propondo uma cooperação internacional reforçada entre as administrações fiscais.

Fortalecimento da transparência tributária sobre bens imóveis, que propõe melhorias como o acesso rápido a informações imobiliárias para fins fiscais.

Transparência fiscal para criptoactivos.

Beneficiário efectivo e transparência fiscal.

Como se reconhece na declaração, a tributação progressiva é uma das principais ferramentas para reduzir as desigualdades internas, fortalecer a sustentabilidade fiscal, facilitar a consolidação orçamental, promover uma economia forte, sustentável e o Crescimento Equilibrado e Inclusivo (SSBIG) e facilitar a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Como se nota, bases tributárias amplas e uma aplicação eficaz das regras fiscais são os alicerces de sistemas fiscais progressivos.

É dada especial relevância ao facto de que todos os contribuintes, incluindo indivíduos com património líquido muito elevado, contribuam com a sua parte justa nos impostos. Como se nota, as desigualdades de riqueza e de rendimento estão a minar o crescimento económico e a coesão social e a agravar as vulnerabilidades sociais, pelo que o G20 salienta que, com total respeito pela soberania fiscal, procurará colaborar de forma cooperativa para garantir que indivíduos com património líquido ultra-elevado sejam efectivamente tributados.

Sublinha-se a relevância dos trabalhos sobre a implementação do Pilar Dois do exercício BEPS com a adopção de uma taxa efectiva de tributação mínima de 15% para as grandes multinacionais, bem como dos componentes do acordo do Pilar Um, nomeadamente, a adopção da Convenção Multilateral para a Aplicação das Medidas Relativas às Convenções Fiscais Destinadas a Prevenir a Erosão da Base Tributária e a Transferência de Lucros/MLC o mais rapidamente possível.

Recorda-se os benefícios e apela-se à rápida implementação do Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e das alterações ao Common Report Standart/CRS pelas jurisdições relevantes.

Como se nota, o Quadro Inclusivo da OCDE/G20 sobre o BEPS demonstrou o potencial da cooperação fiscal internacional na última década, representando a implementação da troca automática de informações sobre contas financeiras (AEOI) uma conquista marcante.

São sinais significativos que esperemos que não passem de uma declaração de boas intenções.