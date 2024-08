Um braço-de-ferro que promete

Depois das férias o país político vai concentrar-se definitivamente na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025. Um OE que já se discute à distância e que tem mostrado um autêntico sobe e desce nas perspectivas de sucesso ou insucesso. Por ora temos um OE nebuloso. Ora o PS fecha a porta a consensos, ora os entreabre, sem que essa ligeira abertura deixe perceber o que vai realmente acontecer. Fala-se muito de negociação, mas o ambiente, que se manifesta, não vai nesse sentido. O Governo não quer ver a sua proposta desvirtuada. Mais do que a aprovação do OE, quer impor-se perante a oposição. Mas o PS, que marcou já alguns pontos com os diplomas de incidência orçamental de sua autoria, que foram promulgados pelo Presidente da República, alerta para a necessidade de querer ver as contas todas. Será de pegar ou largar!

Estaremos perante uma encenação ou perante um caso de disputa muito séria, que vai fazer ferver a discussão do OE, condicionando o seu desfecho até ao fim? Ambas as partes desconfiam uma da outra. O Governo lutará por não estar a prazo. O PS não quer perder margem de manobra política. Enfim, um braço-de-ferro que promete.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Relembremos José Afonso. Sempre!

Faria, neste início do mês de Agosto, dia 2 (ontem), 95 anos, o mais célebre e popular cantautor, José Afonso. Foi o mais interventivo socialmente consequente e difusor através da mensagem por palavras lavradas, quem mais defendeu os deserdados da vida – os despossuídos. Porventura e por ventura!, é o músico central do século XX português. Neste nonagésimo quinto aniversário do seu desaparecimento físico, a Associação José Afonso, e bem, promove o lançamento de um livro sobre o Zeca, Semeador de Palavras -Entrevistas a José Afonso, manancial para quem deseja saber mais e estudar o seu espólio.

Afinal, o ilustre Zeca "não" morreu, a sua cultivada obra, plena de temporalidade, recheada de música com palavras certeiras, entrevistas e registadas acções solidárias aí estão para perdurar através dos tempos. Glória a José Manuel Cerqueira Afonso do Santos!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Cartão de visita

Sines viveu recentemente mais uma época com eventos associados à época de Verão, onde não podiam faltar as tradicionais tasquinhas e o festival das Músicas do Mundo, aguardado muito especialmente pelos mais jovens, que desfrutam de uma variedade de músicas e sons dos quatro cantos do mundo.

Um evento desta envergadura obedece a um trabalho prévio de muitos meses de preparação com acertos de calendário, e que acaba por ter uma dupla importância quando Sines se abriu ao mundo com a partida de Vasco da Gama, sendo esta a oportunidade de trazer o mundo até Sines, através de uma iniciativa que em termos económicos também contribui para a riqueza da terra.

Se é um facto que a preparação e realização destes eventos têm custos financeiros, também é verdade que Sines ganha o estatuto de cidade acolhedora, o que pode não ser uma realidade quando se iniciam obras que tardam a ser finalizadas, onde se vai sentindo e vendo o resultado dos actos de vandalismo, a sujidade nas ruas, a insegurança, e edifícios históricos votados ao abandono, pelo que se pergunta se a Câmara de Sines não terá verba suficiente para dar uma outra imagem à cidade.

Américo Lourenço, Sines

Porque emigram os jovens?

Já muita tinta correu, e continuará a correr, acerca do que motiva os jovens portugueses a emigrar. Lembremo-nos que no regime do Estado Novo já se emigrava em doses maciças e as razões são por demais consabidas. Integrámos oficialmente a CEE em 1 de Janeiro de 1986. Não nos esqueçamos de que já passaram 50 anos e vivemos na almejada democracia desde finais de Abril de 1974. Então, porque continuam a emigrar os jovens portugueses? Porque continuamos a marcar passo e não acompanhamos o ritmo dos países mais evoluídos? Porquê? Será que a classe política é trôpega, é medíocre e não consegue reter “a juventude mais preparada de sempre”, que, emigrando, vai enriquecer os países para onde emigra? É certo que a classe política portuguesa vive bem e até houve um primeiro-ministro que aconselhou os jovens a tratar de vida e a emigrar. Enchemos a boca com a palavra democracia, sim, mas os jovens não conseguem viver com dignidade com os baixíssimos salários que lhe são “oferecidos” e vêem-se impelidos a tratar da vida no estrangeiro.

António Cândido Migueis, Vila Real