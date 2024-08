Arranca o campeonato com os Jogos Olímpicos ainda aí

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prosseguem, com Portugal a somar, para já, com uma medalha de bronze no judo, ganha pela Patrícia Sampaio (-78kg). Mas, para além da judoca nacional, outros atletas portugueses tiveram desempenhos notáveis. Nesta segunda semana de competição em Paris estão concentradas as mais fortes hipóteses nacionais de alcançar mais pódios.

O PÚBLICO tem dois enviados a Paris e construiu um site totalmente dedicado aos Jogos Olímpicos, onde pode encontrar toda a informação relevante, para além do calendário geral e um especificamente para os portugueses. Acompanhe. E no final desta newsletter deixo-lhe alguns dos trabalhos já produzidos, na esperança de que siga o maior espectáculo desportivo do planeta no PÚBLICO.

Para além dos Jogos, destaque para o arranque oficial de mais uma temporada do futebol nacional. Este sábado, Sporting e FC Porto vão disputar o primeiro troféu da época: a Supertaça Cândido de Oliveira. Um excelente "aperitivo" para o "prato principal", que vai começar a ser servido a partir de sexta-feira, com o começo da I Liga do futebol nacional. No Estádio José Alvalade, Sporting e Rio Ave dão o pontapé de saída na principal prova futebolística portuguesa. Aqui tem o calendário dos jogos e os horários televisivos dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação da II Liga, que só arrancará no sábado.

Na segunda-feira, na Suíça, realizam-se os sorteios dos play-off das três provas europeias de futebol, um passo à frente de ontem estão Sp. Braga e V. Guimarães, que tentam chegar a essa fase, respectivamente, da Liga Europa e Liga Conferência jogando, a meio da semana, a primeira mão da terceira-pré-eliminatória com Servette e Zurique.

De resto, nota para o final da Volta a Portugal em bicicleta e para a 10.ª prova do Mundial de MotoGP, com a participação de Miguel Oliveira, no circuito de Silverstone.