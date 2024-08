Já abriram as audições para candidato a vice-presidente de Kamala Harris

O primeiro a ser ouvido pela candidata presidencial dos Estados Unidos foi o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, ainda na sexta-feira, mas até segunda, dia em que será muito provavelmente anunciado o candidato a vice-presidente norte-americano do Partido Democrata, Kamala Harris vai reunir-se pessoalmente com todos os que encaixam no perfil que mais hipóteses terá de lhe trazer votos para vencer a dupla Donald Trump-J.D. Vance nas eleições presidenciais de 5 de Novembro.

Na lista de homens brancos com capacidade de ganhar votos nas zonas rurais, entre os brancos e os independentes, num contraste com a primeira mulher de ascendência indiana e também de ascendência negra candidata à Casa Branca, Kamala Harris deverá encontrar-se durante este fim-de-semana com mais cinco aspirantes, em audiências privadas que a ajudarão a tomar uma decisão crucial para o futuro da sua campanha, de acordo com fontes citadas pela Reuters.

Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, é o principal favorito da lista que inclui mais três governadores, Tim Walz (Minnesota), Andy Beshear (Kentucky) e J.B. Pritzker (Illinois) e o senador Mark Kelly (Arizona). Curiosamente, se optar por Pritzker, os debates entre candidatos a vice-presidentes passarão a ser uma luta J.B. contra J.D. (Vance), candidato de Donald Trump.

Terão sido estes pretendentes a vice que o escritório de advogados Covington & Burling, do ex-procurador-geral Eric Holder, contratado pela campanha, investigou a fundo à procura de esqueletos no armário e evitar que surja algum segredo indesejável que possa ser explorado pelos republicanos durante a campanha.

Estabelecido está também o tempo de referência para o encontro pessoal dos aspirantes e a candidata presidencial democrata, que já assegurou votos suficientes para ser mesmo ela a substituir Joe Biden na corrida à presidência: 90 minutos. Pelo menos esse foi o tempo que demorou o encontro de sexta-feira entre Kamala Harris e Pete Buttigieg, de acordo com as mesmas fontes.

Mark Penn, especialista em sondagens e conselheiro do Presidente Bill Clinton e de Hillary Clinton entre 1995 e 2008, defende hoje num artigo de opinião no New York Times a razão pela qual Kamala Harris deve escolher Shapiro: “Impopular entre muitos progressistas por causa da sua política energética, na escolha de escolas e outros assuntos, enviará um sinal de que Harris não está refém da esquerda e que põe a experiência à frente da ideologia.”

Para Penn, a vice-presidente só conseguirá ganhar os swing states, aqueles estados que não são maioritariamente democratas ou maioritariamente republicanos e cuja mudança de sentido de voto decide eleições, se “convencer os eleitores de que a sua administração partilhará o tipo de políticas e liderança centrista que foram essenciais para as vitórias de Biden, Barack Obama e Bill Clinton”.

Michelle Goldberg, colunista do mesmo jornal, inclina-se mais para Walz ou, então, Beshear. “Como muitos progressistas, praticamente não sabia quem era Tim Walz há duas semanas. Agora, adoro-o, embora me preocupe que esse ar de tipo normal do Midwest começar a soar como falso. Por isso, espero que seja ele ou Andy Beshear.”

“Também gosto do fenómeno Walz”, afirma Ross Douthat, outro colunista do mesmo diário nova-iorquino, “mas suspeito que a atracção de Walz entre alguns democratas seja como a atracção que os políticos afro-americanos conservadores têm entre alguns republicanos: “Aqui está um tipo que partilha a minha visão do mundo, mas que parece e fala como um membro do outro partido!”

Kamala Harris, que assegurou a nomeação presidencial ao conseguir votos suficientes entre os quase 4000 delegados do Partido Democrata na votação virtual que decorreu entre as 9h de quinta-feira e as 13h de sexta-feira, deverá anunciar o nome do seu candidato a vice na segunda-feira para os dois fazerem o primeiro acto de campanha juntos na terça-feira, num comício em Filadélfia.

De acordo com informação de fontes da campanha dadas à Reuters, os estrategas da corrida presidencial democrata estão a preparar um anúncio nas redes sociais com os dois. Entre eles passam agora a estar três conselheiros democratas de topo que se juntaram à campanha, nomes com experiência de vitória com Barack Obama: David Plouffe, que geriu a campanha presidencial de 2008 e foi um dos principais conselheiros na reeleição em 2012; Stephanie Cutter, veterana da comunicação do Partido Democrata, que foi directora de comunicações e vice-directora de campanha; e, finalmente, Mitch Stewart, que trabalhou nas duas campanhas. A empresa de Cutter foi contratada para produzir a Convenção Nacional do Partido Democrata, marcada para Chicago, entre 19 e 22 de Agosto.