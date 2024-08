Debate televisivo entre Trump e Kamala marcado para 4 de Setembro

O anúncio foi feito pelo ex-Presidente na rede social Truth Social. Será na Fox News com “regras semelhantes” ao debate com Biden na CNN, mas com audiência na sala.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-Presidente, Donald Trump, vão realizar o primeiro frente-a-frente entre ambos da campanha presidencial dos Estados Unidos no dia 4 de Setembro, na Fox News. O anúncio foi feito por Trump na rede social Truth Social.

“Acordei com a Fox News debater com Kamala Harris na quarta-feira, 4 de Setembro. O debate tinha sido programado previamente contra o ‘sonolento’ Joe Biden na ABC, mas como este foi cancelado, porque Biden já não participará e estou em litígio com a ABC Network e George Slopadopoulos que cria um conflito de interesses, escreveu o candidato à presidência do Partido Republicano. George Stephanopoulos é o verdadeiro nome do entrevistador político da ABC que foi director de comunicação da Casa Branca no tempo do Presidente Bill Clinton.

De acordo com o ex-Presidente, as regras do debate serão “semelhantes” às do debate com Joe Biden na CNN, o confronto que ditou a pressão sobre o candidato à reeleição para abandonar a corrida e abrir caminho à sua vice para concorrer contra Trump para Presidente. A única diferença em relação ao debate de 27 de Junho é que neste haverá audiência.

O local do debate ainda está por designar, mas acontecerá na Pensilvânia, e os moderadores serão Bret Baier, apresentador do Special Report e o principal pivot político da Fox News, e Martha MacCallum, directora executiva e apresentadora do programa The Story with Martha MacCallum.

O ex-Presidente sublinhou a sua total disponibilidade para debater com a vice-presidente, apesar de os democratas terem “retirado inconstitucionalmente a um candidato que se reconheceu como derrotado e foi substituído sem contemplações por um novo candidato”, algo que Trump considerou “injusto” e uma verdadeira “ameaça à democracia”.

“Candidatos diferentes ou não, as suas más políticas são as mesmas e isto ficará sublinhado no debate de 4 de Setembro”, disse Trump, explicando que “a data é conveniente e apropriada porque vem mesmo antes do início, a 6 de Setembro, da votação antecipada para as eleições presidenciais”, que se realizam a 5 de Novembro.