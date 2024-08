Stone Ridge School of the Sacred Heart

Nadadores de 189 países estão na piscina dos Jogos Olímpicos de Paris a competir por medalhas. O quadro oficial de medalhas não mostra isso, mas uma pequena escola católica só para meninas de Bethesda, Maryland, conquistou mais do que todos eles, com excepção de sete. Se a Stone Ridge School of the Sacred Heart fosse uma delegação devidamente reconhecida, estaria à frente da Alemanha, Irlanda, África do Sul, Japão, Suíça e muitas outras.