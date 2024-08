O porto de Lisboa recebeu cruzeiros com um total de 271.675 passageiros no primeiro semestre, menos 7,3% face a idêntico período de 2023, mas com mais uma escala.

O porto de Lisboa recebeu cruzeiros com um total de 271.675 passageiros no primeiro semestre deste ano, menos 7,3% face a idêntico período de 2023 (ano de recordes, com um total de 758.328 passageiros de cruzeiros). A descida só não abrange também o número de escalas devido ao impulso de Junho, já que, até ao passado mês de Maio, também este indicador estava abaixo do ano passado.